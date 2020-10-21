尼日利亞抗警暴示威遭士兵開槍鎮壓 BBC：目擊者點算到20具屍體至少50傷

尼日利亞連日爆發反警暴示威，周二晚遭到士兵開槍鎮壓，路透社引述目擊者，至少兩人中槍。英國廣播公司（BBC）則引述目擊者，軍人開槍後，點算到20具屍體，至少50人受傷。

拉各斯等三州周二起實施無限期全日禁足令全國部署防暴警察，但示威者繼續上街。有目擊者指，下午7時逾20名士兵在商業首都拉各斯（Legos）的富庶區Lekki示威者聚集的道路收費廣場向人群開槍，持續一個半小時。一名目擊者表示，看着身旁一人中槍身亡。中槍人數眾說紛紜，有人説2人，有人說10人。一間醫院表示接收13名傷者，有人受槍傷。

目擊者指士兵到場前現場燈光熄滅，開槍後士兵收屍。由於士兵設置路障，救護車無法進入示威區。

尼日利亞陸軍在Twitter表示，周二晚沒在Lekki部署士兵。拉各斯州政府表示會對開槍事件展開調查。

國際特赦組織表示，有可靠但令人不安的證據，安全部隊向示威者開槍，造成傷亡。自示威爆發以來，至少15死。

過去近兩周全國每日有數以千計示威者，抗議警方「特種反搶劫部隊」（Special Anti-Robbery Squad，SARS）敲詐勒索、騷擾折磨甚至謀殺。總統本月11日宣佈解散SARS，並就警暴行為展開調查，但示威未止，要求大刀闊斧改革執法機構。

路透社／英國廣播公司／德新社

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