武漢肺炎●全球疫情｜英大曼徹斯特疫情警戒級別將升至最高 保加利亞一副市長二度確診

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經突破4,060萬，全球死亡人數超過112萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過823萬宗，死亡人數突破22萬人。印度確診人數接近760萬，位居全球第二，死亡人數超過11.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破525萬，死亡人數超過15.4萬。俄羅斯確診人超過142萬。阿根廷是第五個確診宗數突破100萬宗的國家。

大曼徹斯特疫情警戒將升至「極高」

英國首相約翰遜周二宣佈，周四午夜起將大曼徹斯特的疫情警戒級別提升三級制中的最高級，同時向該郡提供2,200萬鎊（2.21億港元）援助。

根據上周公佈的疫情警報三級制，在「極高」級別下，所有家戶之間室內、室外及私人花園聚會都被禁；無膳食提供的酒吧與賭場、博彩公司投注站等要暫停營業。

大曼徹斯特疫情嚴峻，曼徹斯特市及其他地區領袖要求在收緊防疫限制前先提供更多援助，但未能與政府達成協議。曼徹斯特市長伯納姆（Andy Burnham）較早時表示，若無最起碼的6,500萬鎊（6.52億港元）支援企業，收緊限制措施肯定會加劇貧窮和露宿問題，埋怨政府未能為貧苦階層提供足夠保障。

英國當局周二公佈，單日新增241人病亡，是6月以來最多。

保加利亞一副市長二度確診

保加利亞北部城市魯塞（Ruse）副市長恩切夫（Encho Enchev）周二接受武漢肺炎病毒檢測，結果呈陽性，是他第二次感染武肺。

保加利亞傳媒報道，恩切夫周一感到不適，並於當晚被送往醫院接受治療。魯塞市長米爾科夫（Pencho Milkov）說，恩切夫有雙側肺炎，但「目前狀況良好」。據報道，恩切夫7月曾感染，當時無症狀。

另外保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）訪問愛沙尼亞期間，因與一名武漢肺炎患者有接觸，代表團在酒店隔離，餘下行程取消。

拉德夫周一抵達愛沙尼亞首都塔林，參加當天舉行的「三海倡議」峯會，原計劃周二、周三對愛沙尼亞進行官式訪問。峯會的串流直播顯示，拉德夫與波蘭、愛沙尼亞等國的元首出席小組會議時，無人戴口罩。

愛沙尼亞總統卡柳萊德（Kersti Kaljulaid）周二在facebook表示，周一下午得知拉德夫抵達愛沙尼亞前，曾與武肺患者接觸，已經採取所有必要措施，保加利亞代表團已在酒店隔離。」

保加利亞總統新聞秘書處周二發表聲明說，由於「複雜的疫情」，拉德夫提前結束在愛沙尼亞的訪問，返回保加利亞。

保加利亞最近數周確診個案急增。衞生部周二公佈的數據顯示，過去24小時該國新增確診病例1,024宗，為疫情暴發以來單日最高紀錄，累計確診病例30,527宗，累計死亡個案1,008宗。

保加利亞衞生部長安格洛夫（Kostadin Angelov）周二表示，將規定公眾在室外必須戴口罩，直至11月底。

法新社／新華社

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