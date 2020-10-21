12港人送中｜意政黨絕食撐港進入第8天 設抗共連儂牆 摺紙鶴紙船為港青祈禱

「意大利激進黨」（Partito Radicale）早前發起12天絕食活動，聲援12名疑潛逃台灣時被中國海警截獲的青年。主要參加成員周二在Facebook發文更新情況，表示已絕食到第8天，該黨並在北部大城市都靈（Torino）設立象徵抗共的連儂牆，貼上多張聲援香港的海報。

激進黨發起的「與香港並肩」活動自12日開始，以「12條人命可貴」（12 Lives Matter）的主題標籤在網上宣傳，一連12天以不同方式輪流為被捕的港青祈禱，並為香港抗爭青年簡介生平，希望喚起社會關注。

絕食第6天的祈禱對象是29歲青年黃偉然，活動的主要成員格西婭（Patrizia De Grazia）與意大利男高音洛多拿（Stefano Lodola）摺了12艘紙船，上面寫上黃偉然的名字，拿到都靈著名景點波河（Po River）放水漂流。德格拉齊婭表示黃偉然曾寫信請求父母諒解他參與爭取自由的抗爭行動，他企圖逃到台灣也是不想牽連家人，但現在父母也不知能否再見到他。

絕食第7天，格西婭與同伴在都靈街頭派發寫着香港被捕青年名字的彩色紙鶴，她表示當天祈禱的對象是廖子文，他被捕時年僅17歲，在獄中度過了18歲生日。格西婭表示自己在餐廳辦派對度過18歲生日，有親朋好友圍繞，還有一大堆氣球和吃不完的美食，廖子文只是為了爭取自由走上街頭，卻被迫在獄中孤獨慶生，她盡一己之力為廖子文絕食，希望喚起世人關注香港青年所受的不公義。

意大利激進黨是1955年創立的自由派政黨，擁有自己的傳媒「激進廣播電台」（Radio Radicale） ，經常關注人權與環保議題，也常替台灣在國際被中國打壓發聲。

中央社/Facebook

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