美國大選｜饒舌歌手50 Cent為特朗普拉票 辱駡拜登富人稅「黐X線」

（北美通訊）美國非裔饒舌歌手50 Cent周一晚在IG發文，指民主黨總統候選人拜登，提倡把紐約巿收入最高人士所得稅率增加至62%，留言爆粗辱駡其稅務方案，為特朗普拉票，「我才不介意特朗普不喜歡黑人，你提出62%（稅率）是否黐X線？」

原名Curtis James Jackson III的歌手50 Cent，在紐約巿皇后區出生，是全球最暢銷的饒舌歌手之一，曾登上福布斯富豪榜的他，2015年一度破產，目前身家約有3,000萬元（美元、下同）。

網媒「VICE」表示，50 Cent在稅務上的立場向來「一致」，在2010年，他曾在Twitter表示美國應該由他治理，而他首先會為自己減稅。同年他又說，自己已經很有錢，對祖母仍然叫他幫手倒垃圾感到難以置信，言論引起熱議。

《華盛頓郵報》表示，雖然有一定人數的饒舌音樂人，公開對特朗普表示不滿，但特朗普與饒舌音樂界的關係並不簡單。該報指出，在過去30年，美國有超過300首饒舌音樂，當中包括Nas、Lil Wayne及Kanye West的作品，曾在歌詞提及特朗普，把特朗普名字等同於財富象徵，認同其追尋財富之道。

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