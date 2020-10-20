美國探索小行星｜太空船OSIRIS-Rex「輕撫」小行星 成功收集樣本

美國太空總署（NASA）太空探測船OSIRIS-Rex周二短暫「觸碰」小行星「貝努」（Bennu），並伸出機械臂在其表面收集樣本。

距離地球逾3.21億公里的「貝努」，直徑僅510米，由於地心吸力太小，OSIRIS-Rex難以着陸，只能伸出3.4米機械臂嘗試收集60克樣本。

OSIRIS-Rex傳來任務完成的訊號時，地面的任務團隊歡呼慶祝。任務的首席科學家、亞利桑那大學的勞雷塔（Dante Lauretta）說任務按計劃完成，有點難以相信。副科學家伊諾斯（Heather Enos）形容OSIRIS-Rex伸臂輕撫「貝努」表面，歷時僅幾秒。

OSIRIS-Rex抓到的樣本是否足夠，還是需要另一次收集行動，一周後方知。如果確定任務成功，太空船可以帶同樣本回程，預定2023年9月返回地球。

OSIRIS-Rex於2016年升空，兩年後抵達「貝努」，是美國首次收集小行星樣本任務。日本無人探測器「隼鳥2號」去年着陸小行星「龍宮」（Ryugu），採集小行星的地下岩石碎片，完成人類首次在比月球更遙遠的星體上採得地下物質的任務。

美聯社

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