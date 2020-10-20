法國恐襲｜巴黎關閉一間清真寺 禁數十個激進團體 刀手行兇前曾向一位家長表達不滿

法國教師帕蒂（Samuel Paty）向學生展示伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫遭當街斬首後，法國政府打擊伊斯蘭極端勢力，宣佈關閉巴黎一間清真寺，並禁止數十個伊斯蘭激進團體。警方消息指兇手曾接觸一名在網上領導反帕蒂運動的家長，表達對帕蒂的不滿。巴黎反恐檢察官表示，有7位人士移交法官進行調查，當中包括兩名未成年人。

據悉，周三出庭的包括兩名未成年人，他們涉嫌從兇手收取金錢，以換取關於受害者的訊息；其他人士包括一名學生的父親；與本案有關的伊斯蘭激進主義者塞夫里維（Abdelhakim Sefrioui）；以及陪兇手購買武器的其3名朋友。法國傅媒報道，除定於21日接受聆訊的7人之外，其他被拘留者均已被釋放。

47歲歷史教師帕蒂上周遇害後，政府周二決定在48小時內關閉位於東郊的龐坦大清真寺（Grand Mosque de Pantin），指該寺的伊瑪目宣揚極端伊斯蘭教義和散播仇恨，更在其facebook廣傳18歲車臣兇手安佐羅夫（Abdullakh Anzorov）殘忍砍掉帕蒂頭顱的影片。

內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，當局目前查到51個伊斯蘭協會與帕蒂遇害案件有關，將禁止所有相關協會運作，承諾會持續打擊極端伊斯蘭組織。

警方周一對涉及伊斯蘭極端運動的個人及組織採取了34項行動，截至周一晚仍拘留15人，包括4名中學生，他們當中有人承認收受兇手金錢指認帕蒂。警方正積極尋找更多幕後黑手或幫兇的資料。

周二有警方消息表示，兇手曾與一名在網上領導反帕蒂運動的家長透過WhatsApp互傳訊息，但未提及兇手如何聯繫這名家長。該名學生爸爸從女兒口中得知帕蒂在課堂上談及言論自由時，展示了穆罕默德的漫畫後，希望帕蒂被解僱。這名家長領導激烈反帕蒂運動，在其中一段召集反帕蒂示威的影片中，公開了自己電話號碼，這名家長在帕蒂遇害後已遭拘留問話。

法國國際廣播電台/法新社/路透社/俄羅斯衞星通訊社

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