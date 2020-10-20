美國大選｜特朗普咬住拜登家族醜聞不放 籲司法部長立即委特別檢察官調查

美國總統特朗普近日針對競選對手民主黨候選人拜登的貪腐疑雲窮追猛打，周二接受電視節目訪問時，不僅再指拜登是「罪犯」，還要求司法部長巴爾（William Barr）立即對他拜登展開調查。

特朗普環繞連日來傳媒大爆拜登家族商業活動的「電郵門」事件，指控拜登兒子亨特（Hunter）在拜登擔任前總統奧巴馬（Barack Obama）副手期間，在烏克蘭和中國利用父親的身份獲取利益。

親特朗普的《紐約郵報》以特朗普盟友提供的資訊爆料，說從亨特一部手提電腦發現涉及犯罪的資料，為特朗普的指控增添彈藥。

特朗普在周二播出的霍士新聞頻道（Fox News）節目《Fox & Friends》中，不僅稱拜登是「罪犯」，還要求巴爾「採取行動，且要迅速」。他說：「這件事必須在選前有所了解。」

十多名共和黨眾議員周一去信巴爾，要求他委任特別檢察官調查電郵門事件。被問到是否有委任特別檢察官的需要時，特朗普說「（巴爾）應委任某人」。

美國霍士新聞／德新社

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