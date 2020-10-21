泰國抗爭｜民眾現身勝利紀念碑 軍方否認發動政變傳聞

泰國反政府抗爭持續，民眾響應示威組織的號召，當地時間下午4時左右（本港時間5時），已經有大批民眾現身勝利紀念碑參加集會。暫時鐵路交通仍然正常，但警方已在附近設立路障，巴士已經改道。

社交網流傳泰國東部春武里府林查班（Laem Chabang）港口高速公路出現一批14輛Stryker步兵運輸車，傳聞是發動政變的一部分。軍方陸軍副發言人西里根上校（Col. Sirichan Ngathong）周三否認傳聞。

示威組織「自由青年」在社交網Twitter上載多張照片，表示集會已經開始，到場民眾繼續高呼他們的訴求，有人高舉寫上：「我要民主」的標語。居於泰國的英國人Richard Barrow指，示威組織至下午5時仍未公佈今日集會的最後目的地，但警方嚴陣以待並封鎖總理府，在附近加設路障，總理巴育將於6點向全國致辭。

有保皇黨人士向路透社記者表示：「我求求你們，想做甚麼也可但不要觸及王室。我不信暴力，我求多一次，不要將王室帶入政治。」

警方強調會以同樣方式對待兩批人士，「我們每一天也準備好迎接大驚喜，我們需要在執法與社會和平與安全之間取得平衡，不論是哪個集會」。

示威組織今日較早時呼籲下午2時（本港下午3時）到附近的鐵路站集結，其後公佈勝利紀念碑為今日集會主場地，外界預計政府將暫停受影響地區的公共運輸。

路透社／Twitter／泰國《曼谷郵報》/《蘋果》資料室／新華社

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