武漢肺炎｜疫情陰霾下仍願意施予援手 美食物銀行獲捐款激增近20倍

（北美通訊）武漢肺炎疫情重挫美國經濟，越來越多的民眾，需要依靠非牟利組織援助。調查顯示，自3月美國爆發武漢肺炎以來，有五分一受訪者表示，減少向慈善機構捐款。不過，有部分捐款者指，即使經濟受影響也願意繼續捐款，為三餐不繼的人解燃眉之急，其中，美國食物銀行聯盟「Feeding America」獲捐款金額，按年大增19.8倍。

哈里斯民意調查（Harris Poll ）為美國財經雜誌《Fast Company》進行調查顯示，武漢肺炎爆發以來，近五分之二美國家庭經濟收入有所減少，在這些家庭中，有36%受訪者表示，由於收入受影響，他們對慈善機構的捐款金款也隨之減少。

整體而言，仍有超過一半受訪者維持捐款，金額不變，21％受訪者更表示，捐款金額多於以前。提供飢餓救濟組織是最受歡迎的慈善機構，34％受訪者願意向它們捐款，其次是宗教組織及衞生保健和醫療組織。

事實上，數據顯示自今年3月初到10月，美國食物銀行聯盟「Feeding America」 所獲捐款金額，按年急增長1,980％，「無國界醫生」獲得的捐款，也較去年增加131％。

並非所有慈善機構的財務狀況有所改善，慈善導航者（Charity Navigator）關係主任史卡利（Kevin Scally）說，「對於許多非牟利組織來說，疫情影響下籌集資金極為不利，而對於其他非牟利組織，他們的捐款卻激增。」他補充，捐款者開始思考捐款金額多少之外，捐款是否能夠真正幫助到弱勢社群。

分析非牟利慈善團體的GiveWell資深研究分析師霍蘭德（Catherine Hollander）說，今年全美捐款金額約2,000萬元（美元、下同），比去年同期增長36％。霍蘭德認為，統計全年捐款金額有否受到疫情影響，仍然言之過早，因為在11月和12月才是捐款旺季，「我們希望在一年中的最高捐款時間結束後，2020年與2019年相比金額更高。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！