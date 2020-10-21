美國大選｜紐約市民擔心大選引發騷亂 提早逃離城巿

（北美通訊）距離美國總統大選只剩14日，紐約巿警察局評估大選相關示威活動，最早於下周日（10月25日）出現，最差可能持續到明年。《紐約郵報》訪問多名紐約巿居民，他們均相信不管誰勝誰負，必定引發大型示威騷亂，已計劃在大選前後「避難」，暫時離開紐約巿。

報道指，根據紐約巿警察局內部備忘錄，評估認為大選相關示威活動，最早於下周日出現，並形容11月3日的投票日是「現代競爭最激烈的總統大選」，最差情況下，示威可能持續到明年，已要求各部門做好準備。警方亦擔心大選後需要數星期點票，街頭示威活動勢必延長。

25歲的中國學生Paulo Wei在哥倫比亞大學修讀電腦，住在上西城區（Upper West Side），今年夏天「黑人命可貴」（Black Lives Matter）示威席捲全美期間，他附近的西城公路（West Side Hughway）經常被示威者霸佔，他一度被困公寓不能出門。為免事件重演，他決定在大選前搬回上州Port Jervis的農場，與家人同住，待市面回復平靜再回到紐約巿。

任職公關的Andrea現年31歲，是共和黨人，不願公開姓氏。她住在曼哈頓熨斗區（Flatiron District），今夏「黑人命可貴」示威期間，她搬回新澤西州的老家兩星期，與父母同住；今屆大選，她提早約了兩名朋友遠遊，準備於10月25日至11月8日前往墨西哥圖盧姆（Tulum），「特朗普一旦當選，將是一場災難，這個城巿將會陷於火海，人們將會發瘋。」

因為疫情而提早離開的紐約巿居民，則暫時無意返回居所。今年7月，42歲的藝術家翠安（Ooana Trien）由曼哈頓地獄廚房（Hell’s Kitchen）搬到長島法爾島（Fire Island），與父母同住，已經用郵寄選票投票給特朗普。她的一名住在市區華盛頓高地（Washington Heights）的朋友，已決定在11月3日早上投票後，前往法爾島跟她會合，「我的母親說，不論特朗普是輸了或贏了，都一定有示威者把特朗普大樓（Trump Tower）燒掉。」

除了紐約巿，報道指加州也有人計劃在大選時「避難」。37歲的平面設計師Kacie是拜登支持者，同樣不願公開姓氏，住在西荷里活（West Hollywood）的她表示，為了避開示威，已和幾個朋友在大熊湖（Big Bear Lake）租了渡假屋，留在當地度過大選周，「我覺得所有人已經失去理智。」Kacie表示，已和朋友「約法三章」，投票當晚停用手提電話，與世隔絕。

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