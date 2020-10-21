美媒獲維修簽名單　證電腦屬亨特

美國民主黨總統候選人拜登次子亨特爆出「電郵門」，揭發兩父子涉在烏克蘭和中國有利益轇轕，有民主黨人主張是俄羅斯搞鬼散播假消息，但美國霍士新聞取得亨特將電腦送修的簽名單據，證明電郵來自的手提電腦，確實屬於亨特本人。

霍士新聞取得有關電腦在特拉華州送修的文件單據，發單的是威爾明頓「The Mac Shop」，單據列明三部蘋果MacBook Pro手提電腦整修詳情，開單對象一欄寫有亨特拜登名字，顯示維修費用為85美元（663港元） 。但顧客簽名是否出於亨特本人之手，有待確認。

霍士亦取得該店店東艾薩克（John Paul Mac Isaac）向聯邦調查局（FBI）報案等相關文件，包括他去年12月被傳召到法院作供，以及涉及的電腦及硬碟的序號等。去年艾薩克見三部電腦逾期無人領取，查看後發現電腦有敏感資料而舉報，但他同時將硬碟複製，其後交特朗普陣營。

情報總監指沒證據俄主使

有民主黨人日前聲言，所謂亨特電郵門是俄羅斯散播假消息以打擊拜登選情；50名前情報高官包括中情局（FBI）幾位前局長，前日聯署發表信件，指拜登電郵外洩一事，「充滿俄羅斯散播假資訊行動的一貫特點」。但國家情報總監拉特克里夫前日接受訪問，已表明沒證據顯示這是俄羅斯抹黑行動。

另外，霍士新聞披露facebook、Twitter人員與拜登團隊過從甚密，指拜登陣營前幾日致函fb促審查特朗普推文後，交接團隊招攬了fb高層赫茲（Jessica Hertz）；又指Twitter掩飾亨特政商關係前幾日，Twitter一高層剛加入拜登團隊。

美國霍士新聞網站/德新社