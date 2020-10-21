泰國抗爭｜女學生成運動領袖 「我們不是激進，只是敢於思考」

泰國社會向來重男輕女，但今場反政府示威可以看到不少女學生走到街頭抗爭，全因在「人人都是領袖」的理念下，每個人都能宣揚平等自由等普世價值，有參與示威的女生表示：「我們不是激進，只是勇於思考」。

示威者周一（19日）佔領了曼谷北部卡賽（Kaset）十字路口示威，泰國《khaosod》新聞網記者發現現場有近7成都是女性，更可以看到不少女生穿着校服現身，並高舉「自由、平等、博愛」的標語。

一名17歲中六女學生表示今次已是她第十次參與示威，她不怕曼谷已實施的緊急狀態令，這項法令禁示5人以上的公眾集會，她指出如果穿着校服，「其他人會當我們是國家未來，態度會相當友善」，而且「我們有足夠的人，他們（政府）將無能為力」。

今次泰國反政府示威的訴求包括要求總理巴育下台，甚至改革王室這禁忌議題，泰國政府採取暴力方式鎮壓，又打壓傳媒等，反而激起更多人走出來。該名女學生表示，「政府的暴力令人民覺醒」，「在這抗爭的人是為所有人抗爭」，她還說：「年輕人能夠自己思考，不會被洗腦。我們不是激進，而是敢於思考。」

泰國捍衛女權人士傑德（Jaded Chaowilai）也有參加卡賽十字路口的示威，他指泰國的社會由男性主導，女性面對沉重的社會壓力，激發年輕女性抗爭。他進一步說：「由於年輕女性在家庭和學校都面對性別問題，她們想大聲吶喊和加入示威，因為實在有太多問題了。我在Facebook的直播，看到只得8、9歲的女孩談論她在學校出現的性別問題。」

《khaosod》報道另一個令女性走出來的原因，是今次示威模式參考香港「無大台」的方式，每個人都是領袖，一名示威現場的志願糾察說：「每個人都是領袖，每個人都可以輪流說出自己想說的東西。」

報道形容泰國政府目前仍以冷戰時期的過氣思維打壓異見，包括拘捕示威領袖、威脅拘捕任何在網上分享示威照片的人士，以及嘗試封鎖通訊軟件Telegram；反而年輕一代以創意手法抗爭，例如在警方反應過來前已完成快閃示威，又在示威前幾小時才在社交網公佈地點，泰國的「K-pop」忠粉更在社交網Twitter籌得300萬泰銖（74.5萬港元），當中大部份都是女性粉絲。

泰國《Khaosod》

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