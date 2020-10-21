泰國抗爭｜泰准外國派員觀察示威 僅可觀察非參與

泰國外交部指外國外交官員可前往示威現場觀察，但事前須通知外交部；聯合國人權事務高級專員辦事處和加拿大大使館已通知當局會派員觀察。

外交部發言人兼情報部總監塔尼強調，外交人員只可「觀察而非參與示威」，「部份大使館和國際組織已通知我們，部份則沒有」。他又指外交部沒有警告大使館不可派員前往現場，僅基於對方安全着想，發信告知示威消息。

外交部常務次長譚尼、政府發言人阿努差和王家警察副發言人奇沙納邀請84名外交和國際組織代表出席簡報會，講述目前政治形勢和示威情況、曼谷上周頒佈緊急狀態令的理據，以及政府計劃如何回應示威訴求。出席會議的包括37名外交代表，來自歐盟、德國、印度和俄羅斯等地。

譚尼指泰國人民依法享受表達自由和集會自由等基本權利。塔尼就指有必要以緊急狀態令維持公眾秩序和安全，稱所有執勤警員表現克制謹慎。他又指政府支持國會有權針對現況尋找解決方法，包括修憲；又指政府下一步會考慮各方意見和訴求，尋求為局勢降溫，希望促進不同世代間的信任。

泰國《曼谷郵報》

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