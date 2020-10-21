美國專訪｜創辦航空公司接返放工 遇疫情起飛兩周即停運

（北美通訊）洛杉磯嚴重塞車情況，在全球數一數二，原本只有40分鐘的路程，用上兩小時塞在路面是等閒事。居住於波莫納（Pomona）的台裔創業家謝博元，因不滿花太長時間塞車，決定與拍檔成立初創航空公司，以月費形式向會員提供接送服務，上班方式由在公路上開車，轉為坐飛機上班，大大節省通勤時間。

駐洛杉磯記者：張紫茵

在2018年，謝博元萌起「飛越交通」念頭，針對通勤時間每日超過兩小時的上班族，以月費1,250元（美元、下同，約9,700港元）形式，一周提供五天「坐飛機上下班」服務，平均每程費用只要約30元。而以往花兩、三小時的車程，坐飛機只須15分鐘，大大節省時間。

謝博元向《蘋果》表示，小型飛機只有9個座位，只需集齊9個前往相同目的地的旅客，航程便可成立。這個概念推出後，已有超過3,500人表示感興趣，加入等候名單，不少甚至預先支付訂金預留位置。

為了節省成本，謝博元向位於佛羅里達州的Southern Airways Express租借飛機及機師，花了兩年多時間籌備，他成立的「Float Shuttle」終於在今年2月24日，獲美國運輸部批准營運，3月2日啟航。營運初期，兩條航線分別由霍桑 （Hawthorne）往返拉文 (La Verne)，以及霍桑至卡馬里奧（Camarillo）。

雖然營運首階段僅提供有限度服務，但兩周合計，公司已錄得超過三萬元收入。但他的航空夢剛開始，美國在3月份爆發武漢肺炎，加州大部分城市實行居家避疫，小型機場被關閉，加上居民留家工作，公路不再擠塞，Float Shuttle被迫暫停營運。

這位台裔創業家，曾經在美國太空總署噴氣推進實驗室 （Jet Propulsion Laboratory）工作，其後加入美國網絡供應商Earthlink，為公司創始員工之一；Earthlink在1997年上市時，謝博元已是公司技術部副總裁。後來，他於2007年離職創業，成立SplinterRock，為企業提供互聯網通訊顧問服務。

在2008年時，謝博元曾經獲洛杉磯媒體廣泛報道，原因是當年他的家庭年收入達20萬元，卻只留下相當於平均家庭入息中位數的4.6萬元，作基本生活費，其餘全數捐出。謝博元說，這些年來他仍然把生活費用保持在平均家庭入息中位數，其餘收入仍全數捐出作慈善用途。

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