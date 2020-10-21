走上街頭抗爭的泰國修憲運動，將重返國會討論。應眾議院議長川立派請求，泰國內閣昨天決定，支持國會下周一起舉行兩日特別會議，商討解決當前政治危機。抗爭組織「自由人民」（Free People）提出三大訴求，要求國會正視。

「自由人民」的訴求包括：停止起訴抗爭者；無條件釋放因執法不公、且在緊急法下被政府指控的人員；以及國會必須通過民間版修憲草案。另一抗爭團體「人民」（The People）則警告，若當局再不停止對抗爭者的法律迫害，及廢除緊急狀態法令，他們會準備「一個驚喜」給政府。而大批民眾昨日亦再次在黃昏時分上街，在MRT廊松站附近的Mall Bangkae聚集，向政府施壓。

不過，這個僅較原定國會復會提早一周的特別會期，相信很難滿足泰國抗爭者的訴求，事關內閣已劃下紅線，屆時參眾兩院不會表決任何議案，而所謂民間版修憲草案，說到底就是要限制王權，還政於民，這正是國會上月休會前各黨派也無法促成的難題，更遑論下周只得兩天會期。

三名運動領軍人物保釋

為了會前營造良好氣氛，泰國巴育政府連日來未有對示威再採取鎮壓行動。繼前日釋放19名抗爭者後，昨日更讓三名運動領軍人物有條件保釋，巴里（Parit Chiwarak）、帕努沙亞（Panusaya Sithijirawattanakul）、香儂（Natchanon Pirote）各准交20萬泰銖（約5萬港元）擔保。

受千夫所指的總理巴育繼續軟硬兼施，務求瓦解民間高漲的抵抗意志，企圖不戰而屈人的最新招數是禁止到示威集會現場「打卡」，當局引用近乎無限制的緊急法令，警告任何人在反政府示威現場自拍，最高可囚兩年及罰款4萬銖（1萬港元），警方強調此舉是合乎「國際標準」。

封殺網台打壓抗爭聲音

另外，泰國政府打擊同情抗爭運動的媒體亦不遺餘力，法庭昨日接納數碼經濟及社會部入稟，批准封鎖VoiceTV，當局指這個由前總理他信家族控制的多媒體平台，散播「假新聞」。根據緊急法令，近日經常直播示威現場情況的VoiceTV不得上訴。

然而，泰國政府打壓民間不同聲音，往往出現反效果。警方前日突擊搜查同一天空出版社，帶走一批被指冒犯泰王的書籍《王室研究》，結果消息一出，這套書一日內便被搶購一空。反對派為泰黨昨日要求民事法院廢除巴育頒佈的緊急狀態令，批評是侵犯人民的權利。

路透社/美聯社