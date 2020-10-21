美多間知名大專院校包括哈佛耶魯 被揭瞞報收受中俄等大量資金

美國教育部公佈報告，揭發多間美國頂級大學大量瞞報收受中國、俄羅斯和其他「外國對手」國家資助，受查的12間院校包括哈佛、耶魯、史丹福和喬治城大學等名校，它們多數與被美國官員指威脅國家安全的中國電訊巨擘華為有財務往來。

1986年訂立的法例，要求美國大學披露從外國收取價值超過25萬美元（約195萬港元）禮物及合約，但聯邦政府的監管數十年來一直寬鬆。教育部對12間大學進行調查，懷疑它們未有披露從中國、俄羅斯、沙地阿拉伯及卡塔爾獲得的數百萬美元禮物及合約，並在周二公佈初步結果。

報告指12間院校多數與華為有財務往來，至少一間與中國共產黨有直接關係，其他院校則與俄羅斯政府、沙地阿拉伯及卡塔爾的機構有交易。報告並未指明哪些院校與哪些政府或機構有關，只稱這12間院校接受聯邦調查後，披露早前未報的外國資助合共達65億美元（約507億港元）。

報告舉史丹福大學為例，指校方隱瞞外國捐款人的名字，包括自2010年接受過6,400萬美元（約4.99億港元）的中國資金，又批評耶魯大學和凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）多年來「迅速擴大外國業務和關係」，卻未有上報外國捐款。

美國大學協會（Association of American Universities）表示，這份報告並非認真的國安評估，而是偏袒一黨和帶有政治動機去針對攻擊頂尖大學，「儘管教育部聲稱擔憂威脅，但始終未有回應學界多番要求提供明確、透明的準則」。一些大學早前承認報告中提到的錯誤，並嘗試糾正。耶魯大學表示校方漏報2014年至2017年的外國資助，後來已糾正。教育部稱相關調查仍在進行，並繼續從大學校方收集資料。

教育部長德沃斯（Betsy DeVos）在宣佈報告時，表示當局發現「與外國有重大牽連的」大學「普遍不守規則」，「數十年來執法不嚴，但現在已非如此。我們採取了行動確保公眾獲得法律所要求的透明度」。聯邦機構早前指競爭國家針對美國大學盜取研究和科技的情況越來越猖獗，並舉近期數宗中國公民為中國政府工作時，到美國大學工作或進修的案例為證。

美聯社

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