南韓至少9人打流感疫苗後死亡 當局稱暫毋須停止接種

南韓近日出現接種流感疫苗後身亡病例，至周三下午累計通報9宗，最新2宗死因初步研判可能為過敏性休克。衞生當局表示會盡速查明死因，但認為目前還不須中斷預防接種。

疾病管理廳長鄭銀敬周三下午召開緊急記者會，說明其中2宗死因很可能是過敏性休克，是接種流感疫苗的後遺症之一，當局正就此進行檢查。

當地上周五（16日）出現首宗打疫苗後短時間身亡病例，至今已有9宗死亡個案，當局仍在調查其他7宗的死因，並持續確認與這些案例同日於同一醫療機構接種疫苗的民眾，是否也出現異常反應。

不過，鄭銀敬說雖然部分病例死因無法排除疫苗影響的可能性，但9宗病例入面有5宗，病人本來就患有其他慢性疾病，尚無法確定死因與疫苗有直接關係。此外，目前還沒發現特定疫苗出現異常比例特別高的狀況，因此判斷還不須中斷預防接種計劃。

截至周二，包括死亡案例在內共有431宗接種流感疫苗後出現異常反應，以過敏反應佔最多，為119宗；111例出現局部反應、93宗發燒、104宗有其他症狀。

出現異常反應者中154人為自費施打疫苗，另外277人則是公費疫苗。目前已有約1297萬人接種流感疫苗，自費及公費分別為461萬及836萬人。

中央社／韓聯社

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