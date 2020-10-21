美國大選｜拜登女婿創投公司被揭助中企進軍美國 讚中國是抗疫典範

美國民主黨總統候選人拜登家族的電郵門醜聞，惹人對拜登與烏克蘭和中國政商關係的關注之際，美國傳媒又爆料，拜登53歲女婿克賴因（Howard Krein）主導的創投公司，積極協助中國企業進軍美國市場，甚至吹捧中國是抗疫典範，但同時他為拜登助選，擔任應對武漢肺炎疫情政策的顧問。

美國政治新聞網站Politico和右翼網媒Breitbart報道，在費城托馬斯杰弗遜大學醫院任耳鼻喉科醫生的克賴因，2012年與拜登女兒阿什莉（Ashley Biden）結婚。他也是創投公司StartUp Health的醫務總監，該公司在武漢肺炎疫情肆虐美國後，開始從事武肺醫療技術方案的研發。

克賴因4月份參與每日向拜登電話簡報疫情進展與醫療對策，StartUp Health公司也同時宣佈將投資100萬美元（780萬港元），資助10家研發武肺對策的新創企業，被懷疑涉及利益衝突。

2018年，StartUp Health協助兩間大型中國企業進軍美國，一間是「美聯醫邦」（Medebound），主要業務是將中國的患者與美國的醫生聯繫起來。另外，在StartUp Health推動下，「美聯醫邦」2018年11月與中國平安保險公司合作「打造放射科、腫瘤科、心腦血管疾病等共72個醫學領域的美中頂級醫療資源對接通道」。

今年3月，武漢肺炎疫情爆發後，StartUp Health曾稱許中國應對疫情的表現，「中國為遏止COVID-19而做出的有系統的緊急反應，已成為其他國家的範本」。

2009年至2016年拜登擔任副總統期間，StartUp Health與拜登的關係密切。StartUp Health曾參與拜登主導的「Cancer Moonshot」抗癌計劃，克賴因還曾陪同拜登前往賓夕法尼亞大學、瑞士達沃斯世界經濟論壇及梵蒂岡宣傳這項計劃，拜登也曾親臨StartUp Heatlh年會發表演說。StartUp Health也聲稱，克賴因在這項計劃上為白宮提供意見。

拜登競選團隊否認有關克賴因涉利益衝突的報道，發言人格溫（Mike Gwin）對Politico「翻炒名譽掃地的右翼記者如Peter Schweizer的毫無根據指控及含沙射影感到失望」。

美國Breitbart網站／Politico網站／霍士財經頻道

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