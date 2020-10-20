武漢肺炎｜美院線AMC推「包場」救亡 99美金起跳

（北美通訊）武漢肺炎全球爆發後，電影業近乎停頓。為了挽救業務，全球最大院線AMC娛樂（AMC Entertainment）宣佈，以99元（美元、下同）價錢出租影院，每次最多可容納20人，並精選17部電影選擇，包括《侏羅紀公園》（Jurassic Park）和動畫《怪誕城之夜》（The Nightmare Before Christmas）等。

公司指，若客人多付149至349元，便可欣賞近期上映的科幻電影《TENET天能》（Tenet），並提供食物和飲品。AMC上周表示，「如果疫情持續下去，公司現金流將在今年年底或明年初耗盡。」

武漢肺炎肆虐全球大半年，多套原計劃在今年上映的巨作也要延期，包括華納兄弟公司把羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》（The Batman），由明年10月1日延至2022年3月4日上映。占士邦系列電影《007：生死有時》（No Time to Die）也再次更改電影上映日期，由原定今年4月延期至11月，再宣佈延長至明年4月。

同時，迪士尼公司已把施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）的上映日期，由11月6日推遲至明年5月。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！