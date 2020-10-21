歐盟出招打擊投資換取「黃金護照」 稱損害歐盟公民身份本質

歐盟委員會周二針對塞浦路斯和馬耳他，打擊兩國讓富人投資換取歐盟公民身份的「黃金護照」計劃，指摘計劃違反歐盟法例，損害「歐盟公民身份的本質」。

塞浦路斯一名高級官員和一名資深議員被指企圖繞過嚴格的審查規定後，近日宣佈將於11月1日起終止其「黃金護照」計劃，但歐盟委員會指該計劃仍繼續處理現有申請。

2013年金融危機導致塞浦路斯瀕臨破產，被迫接受金融援助方案後，推出「黃金護照」計劃。由於歐盟國家發出的護照可讓持有人自由出入歐盟27國，馬耳他的類似計劃吸引了許多外國投資者。

塞浦路斯在此計劃下發出了約4,000本護照給投資者，創造了逾70億歐元（約642億港元）收入。馬耳他著名調查記者加利齊亞（Daphne Caruana Galizia）2017年被汽車炸彈炸死前，也報道過相關主題。

歐盟委員會發言人維甘德（Christian Wigand）表示：「這些計劃目前仍在有關兩個成員國保留，可能被類似的投資計劃取代。實際上馬耳他已通知歐盟委員會，它擬延長外國投資入籍計劃。」委員會限兩國在兩個月限期內回應其正式通知信，再決定是否將此事提交歐洲法院處理。

歐盟委員會在去年的報告中，也批評過保加利亞藉提供護照賺錢。維甘德表示委員會也發信給保加利亞當局，要求他們逐步淘汰相關入籍計劃，以及在一個月內提供該計劃的詳細資料。

反貪監察組織「透明國際」（Transparency International）歡迎歐盟委員會的決定，表示「黃金護照」計劃是「腐敗的利益而非公眾利益」，又要求歐盟委員會仔細檢查歐盟各國的類似計劃，以判斷它們是否合法，並特別點名葡萄牙和奧地利兩國。

美聯社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！