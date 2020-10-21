澳洲樞機孌童醜聞｜審訊期間梵蒂岡向澳洲匯$380萬 警查是否涉干預

澳洲金融犯罪監管機構表示，已將前天主教樞機佩爾（George Pell）就孌童案被起訴期間，梵蒂岡被指匯款70萬澳元（約384萬港元）到澳洲的相關資料轉交警方，意大利傳媒報稱這筆錢或被用來賄賂佩爾案中原告。

意大利傳媒近日報道，佩爾涉性侵兒童案在澳洲審訊期間，佩爾的勁敵、意大利樞機貝丘（Angelo Becciu）匯款70萬澳元到澳洲，以協助佩爾的「敵人」去「收買」案中原告。貝丘的律師否認相關報道，佩爾案中原告則透過律師表示「他對任何據稱由梵蒂岡轉到澳洲的支付款項毫不知情」。

澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）行政總裁羅茜（Nicole Rose）周二對參議院委員會表示，中心已調查相關指控，並將資料轉交澳洲聯邦警方及維多利亞省警方。

原本掌管梵蒂岡財政、曾是教廷第三號人物的澳洲樞機佩爾，就性侵兩名歌詠團男童入獄服刑13個月後，4月獲澳洲高等法院判處無罪。他的律師10月初表示當局必須對意大利傳媒報道的梵蒂岡匯款進行調查，「如果（報道中）所指控的內容可信，那麼必須確保追蹤所有資金活動」。

佩爾擔任教廷財政部主管期間，遭當時梵蒂岡國務院第二把交椅的貝丘強烈反對。教宗9月因貝丘捲入貪污及利益輸送醜聞而將他解僱，貝丘則否認涉及不當行為。佩爾在貝丘被炒後表示：「教宗獲推選出來清理梵蒂岡的財政問題。他下了一盤大棋，最近取得的進展值得感激祝賀。」佩爾9月30日回到羅馬，是自2017年以來首次，他10月12日與教宗會面。

路透社

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