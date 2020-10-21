美國大選｜《紐時》平衡報道 揭特朗普中國商業歷史細節

（北美通訊）民主黨總統候選人拜登的家族醜聞曝光後，競逐連任的美國總統特朗普連日向對手作出針對性攻擊，與此同時，親拜登的美國主流媒體《紐約時報》繼續追查特朗普的稅務記錄，翻出他過去試圖打入中國市場時的活動細節，包括一個之前未有曝光的銀行賬戶，以說明特朗普非清白之身。不過，特朗普集團律師指出，有關銀行賬戶與開展中國業務有關，而賬戶自2015年以來就從未動用。

《紐約時報》的報道指，特朗普及其陣營藉拜登兒子亨特（Hunter Biden）在中國有生意往來，攻擊拜登聽命於中國，但其實特朗普從商時期亦有不少涉及中國的生意。報道又指，特朗普經過十多年的努力仍無法打入中國市場，其間在中國開設了一間辦公室，四年前競選總統時，這家辦公室仍然運作，而特朗普更曾與一間大型的中國國營公司成為合作夥伴。

報道又分析特朗普稅務記錄，指特朗普在中國有一個銀行賬戶，因為以公司名義開設，所以賬戶資料未有在總統利益申報中曝光，而戶口開在哪間銀行也不清楚。《紐時》掌握的資訊顯示，有關中國賬戶屬於特朗普國際酒店管理（Trump International Hotels Management L.L.C.），主要是在2013年至2015年間，繳付於中國進行許可交易的稅款，涉及金額188,561元（美元，下同），業績報告顯示，該公司同期在中國只有幾千元盈利。

特朗普集團律師加滕（Alan Garten）拒絕透露他們在哪間中國的銀行開戶口，但就強調集團當時正探索在亞洲開設酒店的可能性，為了方便業務往來及支付當地稅款，才在中國開設辦公室，並選了一間在美國有分行的中國的銀行開設賬戶。該辦公室自2015年已經沒有進行任何商業活動，雖然戶口仍然生效，但從未用作任何與中國辦公室無關的其他用途。根據《彭博》去年1月的報道，中國工商銀行（ICBC）去年租用了特朗普大廈（Trump Tower）的三層樓開設分行，並僱用了大約一百名員工，這份租約就為總統特朗普帶來利益衝突的指控。

《紐時》報道又重提，直至特朗普當選總統後，中國他在中國申請的「川普」註冊商標才獲批，而第一千金伊萬卡（Ivanka Trump）也被指因為出任白宮顧問而令個人品牌獲得中國商標註冊；報道又列出特朗普一些涉及美加華人的商業交易，指部份交易曾引起聯邦調查局（FBI）注意，但加滕表示，FBI從未接觸特朗普集團，他亦不知道FBI正進行甚麼調查。

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