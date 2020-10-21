黎巴嫩穆斯林留德國13年 因拒與女移民官握手失公民資格

黎巴嫩一名穆斯林男子在德國生活13年後，高分通過公民入籍考試，5年前卻在即將成為公民前一刻，拒絕與女移民官握手並接過公民證，結果被當局取消公民資格。當地法院支持當局當年的決定，指該男子的「原教旨」觀點與他融入德國社會相矛盾。

該名39歲來自黎巴嫩的醫生已在德國生活13年，他已完成醫學研究並以最高分通過公民入籍考試。在2015年，他在儀式上拒絕與女移民官握手並接過公民證，結果被當局拒絕公民資格。男子可以向聯盟法院提出上訴。

報道指，他在2002年來到德國並一直合法地生活，大約10年前與一名敍利亞籍女子結婚，向她保證他絕不會觸碰另一名女性的手。他在2012年申請入籍，並簽署文件發誓要擁護憲法，抗拒極端主義。

德國一直對奉行原教旨主義的薩拉菲派（Salafist）的穆斯林存有疑慮，曼海姆（Mannheim）法庭認為，拒絕握手一事不符合德國憲法對男女平等的保證，「如果申請人基於性別原因拒絕握手，這是與憲法不符，沒有融入德國的生活」，法庭認為該男子拒絕與官員握手，想法來自認為女性具一種「性引誘的威脅」。薩拉菲派是遜尼派穆斯林的一種，極端保守並支持實施「伊斯蘭教法」。

據悉他在2018年開始已完全停止握手，但法庭認為這只是他想增加獲得公民資格的一種「策略」，法庭指握手深深植根在西方文化，包括作為達成共識的象徵。法官指：「握手是常見的打招呼和道別儀式，不論握手人士的社會地位、性別或其他個人特徵都會這樣做，而且可以追溯到數百年前。」

法庭又指出其他如親吻臉頰或擊掌的打招呼方式雖然同樣可行，但沒有如握手般具有形式感和法律效力。法官指儘管社會目前因疫情而實行社交距離，但認為疫情過後民眾將會恢復握手。

英國《每日郵報》

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