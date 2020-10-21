劍指華為｜美國敦促巴西 省察中國投資與先進科技

【新增美國國家安全顧問言論】美國近日全力游說巴西避免靠向中國。多位高官周二敦促巴西省察中國在巴西的投資，提防中國通過推銷華為5G技術擴大在巴西影響力。

美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O’Brien）周二率團到巴西，出席美國進出口銀行（EXIM）銀行融資協議簽署儀式。協議列名商業合作的領域，當中包括5G電訊。儀式舉行前，代表團與巴西總統博爾索納羅會面。奧布萊恩向記者表示，美國提出向巴西電訊公司提供資助，採購由華為的競爭對手生產的5G設備。

在美國商會舉辦的活動上，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）談到美巴周一簽署的貿易協議時，提及「我們所做的一切都存在中國元素」，指中國在巴西作了重大舉動，也是巴西的最大貿易夥伴，令到美國關切。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，華府已經呼籲巴西總統博爾索納羅及其他巴西官員要像美國一樣，密切監察中國的投資和先進科技，特別提到通訊和5G流動網絡的技術。

美國近月加緊游說巴西避免讓中國電訊設備製造商華為參與5G網絡建設。美國駐巴西大使查普曼（Todd Chapman）7月曾經警告巴西，若讓中國電訊設備製造商華為參與發展5G網絡，將要面對「後果」。

他在美國商會活動中表示，美國希望與巴西的雙邊貿易額在五年內由目前的1,000億美元（7,800億港元）加倍，表示兩國亦正討論戰略層次的軍事合作以及加強科技交流。

巴西和美國周一簽訂三項雙邊經貿合作協議，就促進貿易、規管作法和反貪腐措施增加章節。聲明指出，兩國也將持續探索增加貨品及服務貿易的方式，並鼓勵進一步投資。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一警告，美國和巴西加強商業合作之際，為了各自的安全，兩國必須減少對中國進口貨物的依賴。他說：「到了我們能找到方法增進彼此貿易的程度時……我們可以各自減少（對來自中國）關鍵物品的依賴。」蓬佩奧還說：「2年、5年或10年後，我們兩國的人民將更安全，國家將更加繁榮興盛。」

路透社

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