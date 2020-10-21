美國大選｜法新社：美媒對拜登較寬容 與兩人行事風格 傳媒自有心儀人選有關

美國總統特朗普跟美國傳媒不時針鋒相對，在今屆總統大選更為明顯，民主黨對手拜登獲得的傳媒待遇卻寬容得多，例如沒被追問兒子亨特的「電郵門」風波。法新社分析認為，與兩人平日行事風格、傳媒自己有認可的候選人等有關。

《紐約郵報》上周爆出「電郵門」醜聞，揭發拜登兩父子涉嫌在烏克蘭和中國有複雜的利益關係，但報道指傳媒的篇幅與其震撼程度不相稱，事件主角之一拜登也未被猛烈追問事件。

分析指事實上主流傳媒亦有認可的候選人，而大多數的心儀人選都是拜登，《紐約時報》、《華盛頓郵報》甚至《今日美國報》都是親拜登的美國報紙。雪城大學（Syracuse University）政治學教授雷爾（Grant Reeher）指，問題「不是在於傳媒對拜登的溫和程度，而是對特朗普的嚴厲程度」。

這說法可以呈現在特朗普和拜登早前在電視台進行答問會，全國廣播公司新聞主播格思里（Savannah Guthrie）對特朗普咄咄逼人，而美國廣播公司新聞主持斯蒂芬諾普洛斯（George Stephanopolous）對拜登相當寬容，有形容更指像「一對老朋友的友好聚舊」。

特朗普不時發表爆炸性言論、直腸直肚的作風亦成為被重點關注的原因之一。南加州大學安嫩伯格（University of Southern California’s Annenberg School）新聞及傳理學院教授卡恩（Gabriel Kahn）表示，記者在特朗普身上更易得到回報及可利用的新聞材料。獨立網媒「傳媒觀察」（Press Watch）編輯弗魯姆金（Dan Froomkin）也直言：「在正常的選舉下，像拜登的問題（「電郵門」醜聞），理應會有比現在多更多的報道。」

特朗普經常批評傳媒對拜登輕描淡寫，事實上傳媒要貼身採訪拜登也不容易。法新社指，只有20間美國及國際傳媒可以貼身跟隨和採訪拜登的競選活動，雖然官方指這限制是為了防範武漢肺炎傳播，但安排備受質疑。

《今日美國報》（USA Today）前駐白宮記者貝內德托（Richard Benedetto）指，由於很難貼身訪問拜登，傳媒「會因為沒有得到太多資料而受挫，他們根本不能每天都與候選人接觸」。然而傳媒的投訴卻相當少，此舉也令拜登能進一步迴避記者問題。

貝內德托說：「如果每位跟隨拜登的記者，都有報道他在迴避，這就能讓大家都知道在發生甚麼事，否則沒有人了解實際情況。如果我是候選人，當得知我可以不必面對太多議題，又或不用定期回應問題也行得通的時候，那為甚麼我不繼續這樣做？」

法新社

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