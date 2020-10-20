泰國抗爭｜示威者揚言今午有重大宣佈 巴育劍指傳媒要求加強審查「假新聞」

泰國反政府抗爭持續，示威組織昨呼籲民眾保留體力只進行快閃集會後，預告今日中午會有「重大宣佈」。而總理巴育就將矛頭指向傳媒，他進一步要求當局對一些被視為違反緊急狀態令、發放「虛假資訊」的傳媒進行審查。目前有至少5個網媒被針對封殺，其中一間的網頁及社交網賬號等已遭停用。

巴育在內閣會議結束後，聲稱當局尊重新聞自由，但同時要對一些「散佈虛假資訊和一些侵犯其他人權利的虛假新聞」採取法律行動。他說：「我們有責任保護國家，消除一些為了製造混亂和衝突的不良行為。」他還讚揚一些傳媒在發揮關鍵作用，因為它們的報道為社會帶來「具建設性的改變」。

當局昨已展開傳媒審查，4間傳媒Voice TV、Prachathai.com、The Reporters與The Standard，以及學生組織「自由青年」（Free Youth）的網上平台，都被指違反緊急法播出「虛假資訊」，損害國家安全。其中Voice TV的網上平台包括網頁及社交網賬號等遭停用，當局暫未對另外4個平台採取行動。

對於泰國封殺傳媒，有多個傳媒組織聯合警告政府不要侵犯新聞自由，泰國國家新聞委員會（National Press Council of Thailand）、泰國記者協會（Thai Journalists Association）、泰國廣播記者協會（Thai Broadcast Journalists Association）皆有份聯署。

泰國《曼谷郵報》/《蘋果》資料室

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