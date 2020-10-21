鹿兒島水族館一對魔鬼魚被飼養23年 專家才驚覺是全新品種

日本鹿兒島一間水族館發現2條飼養了20多年的魔鬼魚，竟然屬於從未被發現的新品種，多年來都被誤以為只是普通的品種。

該2條魔鬼魚一直被當作是學名名為及達尖犁頭鰩（Giant Guitarfish）的品種，並放在水族館內大受歡迎的大黑潮水缸飼養。四國高知縣大月町黑潮生物研究所的研究員小枝圭太發現，這2條魔鬼魚頭部的形狀，跟正常的魔鬼魚有些微不同，後來鹿兒島水族館和鹿兒島大學博物館都加入研究，終證實這2條魔鬼魚的確屬於新品種，包括頭部比較圓、背鰭的末端亦較為圓潤。

這個新品種被命名為「妖怪尖犁頭鰩屬」（Rhynchobatus Mononoke），「Mononoke」是日本傳說中的一種妖怪，命名原因是從底部觀看牠時，就好像看到笠着兜帽的日本妖怪。

研究報告已在日本魚類學會的國際學術期刊發佈，根據黑潮生物研究所指，這是日本近10年來首次發現新的魔鬼魚品種。鹿兒島水族館館長山田守彦稱「想不到竟然是新品種」，並希望「借生物的多樣性吸引更多人到訪」。

日本《朝日新聞》/《日本經濟新聞》

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