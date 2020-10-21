武漢肺炎｜巴西總統拒買中國研發疫苗 「巴西人不會做任何人的白老鼠」

巴西衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）周二表示衞生部將購買由中國科興生物技術公司(Sinovac Biotech)研發的疫苗，但一天後，總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)表明巴西不會向科興購買疫苗，表示「巴西人不會做任何人的白老鼠」。

由於科興的疫苗是在博爾索納羅政敵管治的聖保羅州進行測試，因此令人擔心他以政治凌駕公共衞生決定。巴西聯邦政府目前優先考慮購買由阿斯利康藥廠(AstraZeneca)研發的疫苗，但各州州長一直探索替代方案。

巴西布坦坦研究所(Butantan Institute)總監說，由中國科興生物技術公司(Sinovac Biotech)研發的疫苗縱使不被納入聯邦免疫計劃，研究所亦會生產4600萬劑科興的疫苗。

另一方面，衞生部宣布帕祖耶洛對武肺病毒呈陽性反應，成為巴西政府中最新一名確診官員。博爾索納羅也曾確診武肺。

路透社/中央社

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