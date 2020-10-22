中印諜影｜印度逮捕3嫌疑中國間諜 蒐集重要機關高層及內部情報

印度上月逮捕3名涉嫌為中國蒐集情報的間諜，傳媒引述消息人士指該批嫌疑間諜蒐集的情報，包括總理辦公室在內的重要機構內部資料和高官資料。

印度Zee News引述匿名消息人士指出，被捕3人包括中國女子石青(Qing Shi，音譯)、中共黨媒《環球時報》的印度特約記者薩瑪(Rajeev Sharma)和尼泊爾男子辛赫(Sher Singh)。調查人員發現他們的任務是在印度蒐集重要機構內部資料，包括總理辦公室的文件，而石青更負責蒐集其他重要機構的高層官員資料。

消息人士指出，石青在加爾各答透過中國摩訶菩提寺（Mahabodhi Temple）僧侶認識一名有影響力的女子，並透過她取得機密與重要文件，再翻譯成中文，交給中共重要領導人的丁姓妻子和一名姓周的人士。

新德里警方較早時表示，被捕記者薩瑪已承認參與收購機密文件，並把文件交給在中國昆明、名為麥可（Michael）和喬治（George）的中國情報官，每次任務完成會獲得500美元（3900港元）。從2019年迄今，薩瑪已獲得300萬盧比（約32萬港元）。

中央社

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