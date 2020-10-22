共和黨前籌款人認收數百萬美元 游說華府放棄調查一馬貪腐及驅逐郭文貴

美國共和黨前高級籌款人布洛伊迪（Elliott Broidy）周二承認，收受數百萬美元非法遊說華府為馬來西亞及中國謀取利益，包括放棄調查「一馬發展公司」（1MDB）貪腐案，以及驅逐流亡美國的中國商人郭文貴，一旦罪成可判監5年及沒收所獲的660萬美元（約5,148萬港元）遊說費。

63歲的布洛伊迪去年10月初被起訴，事發時他任職共和黨全國委員會財務副主席，也是特朗普2016年競選陣營中的主要籌款人。起訴書指布洛伊迪於2017年被一名外國公民招募向美國官員遊說，要求終止調查大馬前首相納吉（Najib Razak）所捲入的醜聞，該醜聞涉及挪用大馬國家主權投資基金「一馬發展公司」超過45億美元（約351億港元）資金。

招募布洛伊迪的外國公民據信為華裔富商劉特佐（Low Taek Jho），此人被指為一馬案中的被告挪走及藏匿部份盜取款項。

布洛伊迪負責的遊說工作，包括嘗試安排納吉在2017年9月與特朗普一起打高爾夫球，讓納吉有機會遊說特朗普終止美方的調查。這場高爾夫球會面並未成事，而納吉也在2018年就一馬案被判罪成。在大馬同樣就此案被起訴的劉特佐一直否認涉及不當行為，他目前去向不明。

劉特佐在2017年5月又介紹布洛伊迪認識一名中國高級安全部門官員，他們討論了北京希望華府驅逐流亡美國的中國異見商人郭文貴。起訴書形容布洛伊迪就此事為中方積極遊說白宮、司法部和執法部門，接觸過特朗普但沒有跟他直接討論。

代理助理總檢察長拉比特（Brian Rabbitt）在聲明中表示：「此案展現了外國政府和人員，如何藏匿在具有政治影響力的代理人身後，尋求在美國推進其議程。這種行為嚴重影響國家安全，破壞我們的民主。」

法新社

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