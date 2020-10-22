拜登女婿親中　助華企入美國

美國民主黨總統候選人拜登兒子亨特與中共關係惹人關注，拜登53歲女婿克賴因（Howard Krein）又被右翼傳媒指控親中，說他任職的醫療創投公司曾助中國企業進軍美國；報道又指克賴因是拜登武漢肺炎疫情政策顧問，與醫務生意有利益衝突。

與拜登陣營有利益衝突

克賴因在費城當醫生，亦是奧巴馬執政時代開設的創投公司StartUp Health首席醫務官。2018年，公司協助中國企業「美聯醫邦」進軍美國，讓中國病人在網上尋求美國醫生服務。同年11月，StartUp Health列為「投資者和夥伴」的中國平安保險又與「美聯醫邦」合作，為中美72名專科醫生建對接頻道。報道又說，《彭博》與《紐約時報》4月都提及克賴因參與拜登陣營每日疫情簡報與對策；同月StartUp Health宣佈投資100萬美元（780萬港元），資助10家新創企業研發抗疫對策，質疑克賴因涉利益衝突。

拜登團隊澄清克賴因不是正式顧問，只是以前線醫生身份提供觀點，發言人反斥報道只是「翻炒」右翼記者施魏策爾年初新書失實指控。不過，特朗普仍對拜登家族窮追猛打，前日接受電視訪問時稱拜登是「罪犯」，要求司法部長巴爾立即立案就電郵門事件調查他；聯邦調查局亦稱電郵屬實，並非俄羅斯杜撰的假消息。

美國Breitbart網站