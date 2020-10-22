紐約華裔年老夫婦地鐵遇襲 老婦被推落路軌

（北美通訊）美國紐約巿周一發生華人遇襲事件，一對年老夫婦與成年外孫在地鐵月台等車時，遭一名陌生男子拳打，73歲老婦被推倒在列車路軌上，扭傷了腳，其83歲丈夫及30歲外孫亦因傷送院。警方正通緝施襲男子，呼籲巿民提供線索。

事發於周一下午1時45分，30歲的Henry Cheng陪伴82歲外公鮑仁（音譯，Ren Bao）及73歲外婆何碧（音譯、Bi He）外出，在布魯克林的克林頓—華盛頓大道（Clinton-Washington Avenues）地鐵C線車站月台等車，當時月台上有一名男子正在吸煙。紐約巿地鐵禁止所有人在車站及列車範圍內抽煙。

警方指，Henry上前要求男子停止抽煙，但遭對方不斷拳擊面部；外公鮑仁嘗試勸阻兩人，同樣被抽煙男子攻擊。當外婆何碧嘗試拉開孫兒和抽煙男子時，被男子推倒在路軌上，幸好當時沒有列車經過，何碧事後被救上月台。

鮑仁及Henry周二仍然留院，何碧已出院回家，其女兒、Henry母親鄭荏（音譯、Ren Cheng）表示，母親扭傷了腳，未來可能需要做手術。兒子Henry面部則鏠了多針，目前仍然腫脹，父親鮑仁同樣有傷口需要鏠針，對事件感到非常傷心，不明白為何有人做出這樣的事。

Henry的兄弟Alvin表示，對事件感到非常憤怒，希望施襲者自首。紐約巿警方周二公佈拍下施襲者的閉路電視片段，通緝對方，呼籲巿民提供線索。

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