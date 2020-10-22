特能否連任　賓州20票最關鍵

美國總統選舉採用選舉人票制度，兩黨除了鞏固基本盤，勝負往往繫於個別戰情緊湊的搖擺州分。

爭取攻陷拜登票倉

根據民調研究網站FiveThirtyEight綜合不同民調計算得出的支持值劃分，將領先超過10個百分點的州分視為「票倉」，領先5至10個百分點的視為傾向某候選人的州分，雙方差距不足5個百分點的則視為搖擺州。截至10月19日，有14個州是特朗普票倉，另有五個州是傾向特朗普，合共122張選舉人票；拜登有19個票倉，另有五個州傾向他，合共佔279張選舉人票，已超越270張選舉人票的當選門檻。八個搖擺州分別是俄亥俄、艾奧瓦、喬治亞、德薩斯、北卡羅來納、佛羅里達、亞利桑拿及阿拉斯加，共有136張選舉人票，其中在俄亥俄及艾奧瓦，兩名候選人基本上平手。另六個搖擺州之中，特朗普只在阿拉斯加州及德州有優勢。特朗普即使在自己領先及所有搖擺州分中都勝出，都只得259張選舉人票；要勝選，就必須奪取現時傾向拜登的州分。

傾向拜登的州分中，領先差距最少的是內華達州，不過此州只得六張選舉人票；至於差距第二小的賓夕凡尼亞州，如果特朗普可取下賓州的20張選舉人票，則足以成功連任；甚至可以容許他不必全取搖擺州。

■記者林偉聰