美國大選｜郵寄選票量倍增 選舉委員會需加班點票

（北美通訊）距離11月3日美國總統大選選舉日還有十多天。受武漢肺炎疫情影響，大部份選民選擇提早投票或郵寄選票，多個州分已收到過百萬份郵寄選票。要趕及在選舉日結束後盡快公佈結果，確認和點算選票成為各州和縣選舉委員會的最大挑戰，其中蒙哥馬利縣（Montgomery），至今已有兩成選民已投票或交回郵寄選票，預料今年的投票率會超越2016年。

在馬里蘭州的蒙哥馬利縣一共有372,861名已登記選民，到目前為止，大約有6萬名選民已經填好並回郵或將選票投到收集箱，以及大約有兩萬名選民親身到票站提早投票，即已經有兩成的選民投了票。蒙哥馬利縣選舉委員會主任凱莉（Jan Kelly）認為，今屆投票率有望超越2016年選舉。她呼籲那些已經申請郵寄選票的選民，不要再到票站投票，以免造成混亂。

在點票中心，工作人員正忙碌地逐一確認選票，檢查選民資料是否屬實；選項是否按規定用藍色或黑色筆填寫；選票是否已簽名作實；以及除選項外是否有其他不必要的標記。全部確認完畢後，這張選票才會被計算，可以掃描進選舉系統，否則會被視為廢票處理。

該縣選舉委員會負責人Gilberto Zelaya指，目前已收到6到8萬封回郵選票，但預計總共會接近40萬張，因此已準備好連續多天超時工作，以確保選民所投的每一票都會被計算。

對於總統特朗普曾經批評，郵寄選票會助長選舉舞弊，Gilberto Zelaya認為，郵寄選票已有過百年歷史，是安全可靠投票方式。

在最新民調中，民主黨總統候選人拜登仍然領先特朗普，部份搖擺州分包括北卡羅來納州和賓夕凡尼亞州等，選情競爭更為激烈。據路透社周一公佈的民意調查顯示，自特朗普在賓夕凡尼亞州拉票後，較一周前差距略微收窄，拜登以49%領先特朗普的四個百分點。

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