美國大選｜法新社：北京或更想特朗普連任 因「美國優先」有利中國主宰國際舞台

美國總統特朗普對中國立場強硬，在任期間發動貿易戰等，但法新社分析指，比起民主黨總統候選人拜登，北京或更希望特朗普連任，因為特朗普「美國優先」的方針更有利中國主宰國際舞台。

特朗普4年前成為美國總統後，奉行「美國優先」，將中國視為對美國以至全球民主的最大威脅，限制華為等科技公司在美國的發展，並將武漢肺炎全球大爆發責任歸咎於中國。特朗普任內也對華發動貿易戰，中國今年1月同意在未來兩年增購達2,000億美元（約1.56萬億港元）的美國產品。

與此同時，特朗普為保障美國利益，任內退出了不少國際組織或協定，包括《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）和關於減低碳排放的《巴黎協定》，最近又因不滿世界衞生組織（WHO）處理武漢肺炎的措施而宣佈要退出。

法新社訪問了美國巴克納爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授朱志群，他認為在這種環境下反而更有助中國以超級大國崛起，領導層會當這是「促進成為全球化、多邊主義和國際合作領導角色的好機會」，「特朗普的第二任期可以給中國更多時間崛起成國際舞台的大國」。

哈佛大學甘迺迪政治學院（Harvard Kennedy School）的中國專家勒科爾（Philippe Le Corre）也認為，延長特朗普的「美國優先」政策，長遠對北京有利，「（這方針）切斷了華盛頓和一些傳統盟友的聯繫，為中國騰出空間，中國的民族主義者會為特朗普歡呼」。

中國《環球時報》主編胡錫進曾表示特朗普「正令美國變得反常，在世界舞台變得令人討厭」，同時令「中國變得團結」。

法新社的分析還指，如果拜登當選，對中國在經濟貿易等方面都不會有太大改善，而針對華為帶來的網絡安全問題，甚至早在特朗普當選總統前本來就已被視為威脅。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）「中國實力計劃」（China Power Project）主管葛來儀（Bonnie Glaser）直言：「拜登會承襲關稅措施，我對他會單方面取消抱持懷疑，北京或需要滿足美國其他要求，來換取解除關稅。」

令北京方面更擔心的是，拜登可能會帶領美國重新成為維護人權的領袖，在新疆維吾爾、西藏和香港自由等問題上向中國施加更大壓力。朱志群說：「在新疆和西藏的人權問題方面，拜登的立場有可能比特朗普更強硬。」

法新社

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