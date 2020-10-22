美國大選｜霍士新聞：FBI文件證當局曾帶走拜登兒子電腦調查 涉洗錢案

美國民主黨總統候選人拜登兒子亨特(Hunter Biden)被揭更多黑材料，霍士新聞聲稱取得聯邦調查局(FBI)文件，顯示當局取走相信屬於亨特的一部手提電腦及硬碟，與一宗涉及洗黑錢的調查有關。報道指，目前未知道調查是否仍在進行，或是否直接與亨特有關。

霍士新聞報道，FBI調查2019年一宗洗黑錢案件中，由電腦店取走一部屬於亨特的手提電腦和硬碟，有多份文件是由FBI探員威爾遜(Joshua Wilson)簽名，而多名聯邦執法人員及政府官員都表示這些文件屬真確。

霍士取得的其中一份文件是「財物收據」，顯示局方與電腦店「The Mac Shop」店主艾薩克(John Paul Mac Isaac)的文件往來，這份文件的檔案編號是「272D-BA-3065729」，根據多名官員以及FBI網頁表示，「272」是洗錢案的代號，「272D」則是代表「洗錢，未知的特定非法活動」，有政府官員表示，「272D」也可能與「跨國」活動有關。「BA」則是代表案件由FBI巴爾的摩總部外辦事處立案。相關官員透露︰「聯邦調查局無法在沒有前提的情況下立案，因此他們認為是存在犯罪活動的。」

另一份文件則是向艾薩克發出的傳票，要求他2019年12月9日到法院作供。傳票的另一頁顯示當局取走的手提電腦序號以及硬碟。「如果有刑事案件立案並發出傳票，意味着相關的手提電腦和硬碟很可能存有犯罪活動的證據。」有官員說。

對於亨特的電腦和電腦內電郵是否涉及罪案，FBI按慣例一律拒絕確認或否認。FBI回覆參議院國土安全及國家事務委員會主席約翰遜(Ron Johnson)的查詢時表示，局方不能確認或否認仍在調查的案件與人物。對於國家情報局10月19日的公開聲明亦「沒有任何補充」。

美國《紐約郵報》率先披露亨特與烏克蘭天然氣公司以及中國公司有生意來往，更計劃安排烏克蘭公司高層與時任副總統的拜登會面，涉嫌有利益衝突。

美國霍士新聞

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