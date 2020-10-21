中美角力｜蓬佩奧：再有6間中國傳媒列為外國使團 周五與歐盟討論中國問題

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三指國務院正將6間駐美中國傳媒機構列為「外國使團」。他在國務院主持記者會時同時表示，美國周五將會與歐盟就中國事務展開對話。

今次被國務院列為「外國使團」的中國傳媒，包括《一財全球》、《解放日報》、《新民晚報》、《中國社會科學出版社》、《北京周報》和《經濟日報》。國務院已非首次針對中國傳媒，6月時已將4間中國傳媒列為「外國使團」，包括中國中央電視台、中國新聞社（中新社）、《人民日報》和《環球時報》。華府3月又把中國主要國有傳媒駐美辦事處的獲准工作記者人數，從原來的160人削減到100人，以報復北京「長期以來對記者的恐嚇和騷擾」。

美國上月亦限制中國駐美外交官活動，新規列明中國駐當地的高級使館人員到訪大學或與地方官員見面前，必須取得美方許可。在使領館之外的場所組織超過50人的活動，也需事先獲美方同意。

這是美國在大選前採取最新行動打擊中國在境內活動，總統特朗普競選時一直對華採取強硬態度。美國亦加強與盟友合作，並劍指中國。蓬佩奧在記者會上補充，自己下周會和國防部長埃斯珀（Mark Esper）到訪印度，預料會討論國防及貿易議題。

路透社

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