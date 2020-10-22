美國大選｜「電郵門」當事人親證醜聞屬實： 我就是拜登家族與華信能源的生意拍檔

美國民主黨總統候選人拜登兒子亨特（Hunter Biden）身陷「電郵門」醜聞，一名亨特前生意拍檔向美國《紐約郵報》表示，自己有份參與拜登家族與中國的生意往來，也是被曝光電郵的其中一位原收件人。他表示電郵都是真確的，自己亦已收到參議院國土安全委員會及財務委員會的要求，要他交出所有生意上與拜登家族及外國公司或個人有關的文件。

博布林斯基（Tony Bobulinski）指自己是由亨特找來當「Sinohawk Holding」公司的行政總裁，與中國華信能源（CEFC）、其董事長葉簡明及拜登家族是生意拍檔。他指2017年聽到亨特與拜登討論與一間神秘中國能源公司的商業協議，並聽到拜登談及可從中獲取利益，「拜登說自己從未與亨特談論他的生意……就我親身見證這不是真的，因為這不只是亨特的生意，他們說是賭上了拜登家族的名聲」。

博布林斯基稱，中國人將這筆交易視為「政治或影響力投資」，當時亨特「利用公司當成他的個人錢箱，中國人的錢一匯過來就會被他提走」。

博布林斯基又指曾收到一名亨特合夥人的電郵，涉及2017年5月與中國能源公司的交易，並承諾讓被稱為「大人物」的人獲得10%股權，而這名「大人物」正是拜登。

美國《紐約郵報》/中央社/《蘋果》資料室

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