美國大選｜直擊｜拉丁裔選民或左右佛州大局 古巴族裔成特朗普票源

佛羅里達州不但是美國總統選戰兵家必爭之地，當中拉丁美洲裔選民亦屬兩黨主要拉攏對象，因佛州內的拉丁美洲裔人口高達26%。有當地波多黎各和西班牙裔組織代表稱，絕對不會投票予特朗普，形容他進一步令種族問題深化，最不滿特朗普處理武漢肺炎不力，她稱有至親因感染武肺病逝，直斥是因特朗普處理疫情太輕率所致。

記者 鍾雅宜

早前有統計指，美國的拉丁裔選民已增至3,200萬，佔選民總數約13.3%，首次超越非裔人士成選舉中最大的少數族裔社群，其中佛羅里達州的拉丁美洲裔人口更高達26%。因此兩黨均加緊向其族群拉票，如拜登早前加緊發放西班牙語選舉廣告，前紐約州長彭博更花1億美元在佛州為他助選，對象包括拉丁美洲裔人士。

佛州傑克遜維爾（Jacksonville）的波多黎各和西班牙裔商會會長Nancy Quinones接受《蘋果》訪問時透露，該市主要拉丁裔人口分別為波多黎各人、古巴人及墨西哥人。屬波多黎各人的她稱絕不會投票予特朗普，因他上任後少數族裔權利被剝削，帶來更嚴重種族對立。她稱不少波多黎各人均不喜歡特朗普，但他在古巴族裔間的支持度較高，「因為他們原本並非美國公民，在特朗普時期獲得特別待遇，亦令他們不受歧視。」

Nancy又指，經濟無法改善亦屬其中一個重要因素，她稱特朗普雖屬生意人，「但他只關心自己的錢」。她亦不滿特朗普處理疫情表現尤其差，不少拉丁美洲族裔人士均染病，而且由於特朗普不鼓勵民眾戴口罩，令不少人跟隨，亦無保持適當社交距離，以致很多人染病，連她的胞姊亦因為染上武漢肺炎而於2個月前病逝，她認為根本是特朗普處理疫情輕率令姐姐死亡，形容情況是很「crazy（瘋狂）」。

至於拜登，她指他聲稱對拉丁美洲族裔友好，但她實在說不準，要到他上任後才能知道，亦擔心他年紀太大，或沒有足能魄力去勝任總統一職。

居於傑克遜維爾的男同志兼當地民主黨義工James Eddy同樣不滿特朗普，他自學生年代已支持民主黨，間中曾投予共和黨，但認為特朗普上場後，共和黨已非當年模樣。他認為民主黨執政可國家變得更公平，就他最關注的同性及誇性別（LGBT）議題上，他稱拜登是當年游說前總統奧巴馬推動同性婚姻的主要人物。

不過，特朗普則令LGBT權利倒退，如禁止跨性別人事從軍，領養小童亦更困難；James亦不滿特朗普在處理非法移民政策上不人道，不應將父母與小童分開等。他直言特朗普不配入住白宮，形容他只是「a man occupy the white house for 4 years（一個佔領了白宮4年的人）」，希望他不再連任。

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