法國恐襲｜兩學生收錢幫兇手「點相」 交法官決定是否列為疑犯

法國反恐檢察官里卡特(Jean-Francois Ricard)說，當街把法國教師帕蒂（Samuel Paty）砍殺斬首的車臣刀手，曾付錢給兩名學生在學校門前為他「點相」。

里卡特在記者會上說，帕蒂因在課堂上向學生展示伊斯蘭教先知穆罕默德漫畫而引起家長強烈不滿，發起反帕蒂運動。18歲兇手安佐羅夫（Abdullakh Anzorov）知道帕蒂的名字和學校所在，但認不出他，除非得到學生幫助。

在上周五下午，以難民身份居於法國的安佐羅夫去到學校門外，找學生幫他認人，並願意付300至350歐元(2700至3200港元)作報酬。兩名分別14和15歲的學生答應，在校外與安佐羅夫守候超過兩小時，等待帕蒂步出學校。結果帕蒂在校外遭安佐羅夫當街斬首，而安佐羅夫不久後被警員開槍擊斃。

里卡特說，警方事後拘捕7人，包括該兩名學生，移交法官決定是否對他們展開調查，若然，他們便成為正式疑犯。

47歲的帕蒂是初中歷史教師，本月5日在課堂上討論言論自由時，展示伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，但在展示前曾詢問班上的穆斯林學生是否想離開課室。當時大部份穆斯林學生離開，但有一位卻「誤留」班房，事後告訴家長，家長投訴，並引發抗議帕蒂的運動，在穆斯林社群中引起仇恨。

法新社/路透社/《蘋果》資料室

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