泰國民眾無懼首都曼谷實施緊急狀態，昨天連續第八日上街示威。政府上周用水炮驅散示威者遭國內外抨擊後，連日來避免跟和平示威者正面硬碰，總理巴育更表示已準備解除禁止五人以上政治集會的緊急狀態令。

巴育昨晚發表錄影講話說：「我將踏出第一步令局勢降溫。我已準備解除曼谷的緊急狀態，如無暴力事件就會很快這樣做。」他又指：「我們必須在滑坡邊緣後退，免陷入混亂。」他又指問題應經國會解決。有學生對巴育的讓步表示懷疑，示威領袖達貼回應指，巴育不辭職，示威者不罷休。他們向總理府提交信件，要求巴育三日內辭職。

2萬人撐王室掀罵戰

示威者昨天繼續先呼籲民眾在曼谷的鐵路站聚集，再在社交網絡宣佈集會地點，主要聚集點回到勝利廣場，另有十個聚集點。勝利廣場示威者向政府總部方向遊行，但被防暴警察路障阻擋。

保王派黃衫軍昨天在曼谷以外多個地點集會撐王室，多達2萬人，但在曼谷只有數十人在藍康恆大學聚集，他們跟要求修憲、巴育下台和改革君主制的反政府示威者對罵，有人擲水樽雜物。

巴育政府封殺報道示威資訊網媒的策略，昨天受到打擊，法院推翻全面封禁有關網媒的命令。曼谷刑事法院前天接納數碼經濟社會部（DES）入稟，申請批准全面關閉被指散播假消息的Voice TV所有平台的命令，昨天又批准封禁反政府群體「自由青年」的facebook專頁。前總理他信家族有股份的Voice TV，昨天向法院提出抗辯，指封禁網媒是違反憲法保障的新聞自由。

法院駁回網媒禁令

法院接納Voice TV理據，指政府可按《電腦犯罪法》規定，要求停止散播被指違反緊急狀態令的內容，但為此把整個平台封禁，是對平台未來發放的資訊未審先判一律禁制，違反憲法保障的新聞自由，法院無權批准這種做法，並指DES之前提供誤導資料，令法院以為只封禁違法內容，所以推翻批准。

法院又指DES另外要求封禁的三家網媒The Standard、The Reporters和Prachatai，都未列明有何違法之處，故駁回有關封禁令申請。

泰國六名大學生昨天亦入稟曼谷一民事法院，申請推翻政府上周在曼谷實施的緊急狀態令，指緊急令限制了合法集會權利，「過度、不公平和無恥地侵犯人民的權利和自由」。

另一方面，前天獲釋後隨即被當局以不同罪名再拘捕的兩名示威領袖，外號「企鵝」的巴里和「Rung」的帕努莎雅，昨天申請保釋被駁回。當局昨早亦拘捕第三名被指上周三意圖對王后素提達使用暴力的示威者。

美聯社/路透社/泰國《曼谷日報》