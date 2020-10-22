黎智英同你傾｜冀特朗普連任繼續對華強硬政策 憂拜登勝出《蘋果》會再被搜

距離美國總統大選只有大約兩周，壹傳媒創辦人黎智英在本周四的Twitter 直播中，表示期望特朗普能勝選連任，他認為「特朗普對中國的策略正確」，坦言擔心如其對手拜登當選，香港的議題便會降溫，「這次是最重要的選舉，不只對美國而言，對全球也是」。嘉賓《華爾街日報》編輯 Jillian Melchior 表示明白，強調關注人權問題；而嘉賓主持《南華早報》前總編輯Mark Clifford則認為未來無論誰當選，美國對華態度都會轉向強硬。黎智英亦在直播後段談到泰國示威，指當地抗爭青年與香港一樣，「他們所爭取的是自由，當然我支持他們」。

特朗普在任內發起過中美貿易戰，又曾簽署《香港人權與民主法案》，多次公開將武漢肺炎疫情矛頭指向中國，今年參議院通過法案，容許制裁破壞香港高度自治的官員，可見對華立場強硬鮮明。黎智英坦言，擔心如拜登當選，將會與特朗普施政的方向「逆行」，因為他們可能「討厭特朗普」而視他的方向為錯誤，但黎認為「特朗普對中國的策略正確，我希望這方向繼續，所以我希望特朗普連任」，他指如拜登勝選，與中國和好，便會冷處理香港問題，「這是我所擔心的」。他更指自己每天都祈禱希望特朗普連任，又提到特朗普政府促進中東的關係，「很多成就」，相反他「不信任」拜登。

Jillian Melchior 表示留意到港版國安法，及中國向迪士尼、NBA等企業施壓的事件，而現時美國正受疫情打擊，「我覺得中國處理疫情的手法令很多人看清楚」，當中包括隱瞞疫情引起很多美國人不滿，因此「有人支持特朗普以強硬手段處理貿易關係，令中國遵守國際規範」。Jillian Melchior 認為兩位總統候選人對華立場相反，「特朗普成功扭轉美國對中國的論述」，對於拜登未來的對華政策，她認為如考慮到前總統奧巴馬（Barack Obama）往績，可見其較為親中，對於對台售武方面較保守，雖然拜登關注經濟，但也著重氣候危機，意味拜登或希望盡快重回氣候協議《巴黎協定》，但Jillian Melchior 認為「這是中國比美國受惠更多的協議」。Jillian Melchior 特別指出中國對疫情有責任，但仍企圖趁全球受影響時拿取國際、外交利益，「是時候西方國家要著眼留意，而且不能容忍」，她認為美國需要視此為關鍵時間及採取強硬態度。

Mark Clifford 認同特朗普確實扭轉美國對華論述，「如果是希拉莉（Hillary Clinton）政府似乎則不可能」，但他認為黎可以「放心」，無論誰當選總統，華府對中國的態度已經完全改變。

直播後段，主持讀出網民的提問，問及黎智英會否支持泰國的示威，黎智英指︰「我覺得那些年輕人與香港的年輕人無分別，他們所爭取的是自由，當然我會支持他們。」另外有來自BBC的問題，問及美國總統大選前，政府會否再次有鎮壓行動，《蘋果日報》大樓會否再次被搜查，黎智英認為暫時本港已無地方舉行獲批准的示威，而且港人都感到受威嚇，甚少有示威遊行，所以也不會有大規模鎮壓，他相信大選前不會再有搜查行動，「如拜登勝出，可能《蘋果日報》大樓會再次被搜查，如果特朗普勝出，他們會更小心」。

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