武漢肺炎｜加州主題樂園重開無期 迪士尼炮轟加州政府

（北美通訊）武漢肺炎疫情3月份在美國爆發後，加州主題樂園一直關閉至今。加州州長紐森（Gavin Newsom）周二發出指引，規定大型主題公園只能在防疫級別降至最低時，才可以重新開放，容量限制為原有設計的25％。加州迪士尼樂園炮轟加州政府，認為重開標準過高，使成千上萬人失業，並影響社區內小商戶生意。

加州防疫封城指示目前分四個級別，由最嚴重的紫色﹑紅色﹑橙色，至疫情最輕的黃色級別，以縣的感染率為指標，決定開放程度。迪士尼樂園所在的橙縣，處於紅色級別；位於洛杉磯縣的環球影城，則屬於最嚴格的紫色級別。

紐森指，大型主題樂園需達到最低級別、即黃色級別才可重新開放，園內只可客納25％旅客；較小型主題樂園則可以在第三級別、即橙色，便重新開啟，但園內人數不可超過1.5萬人，所有樂園均要設立訂位系統，並先查詢客人身體狀況才准進園；如非在指定位置進食，顧客需全程戴上口罩。

橙縣衛生部門總監周醫生（Clayton Chau）預計，該縣有望於明年夏天之前達到黃色級別，意味迪士尼樂園有機會要等到明年中才重開。

佛羅里達州環球影城及迪士尼樂園，早在今年7月重開，強制旅客戴口罩及要求保持社交距離等。加州迪士尼樂園及荷李活環球影城等大型主題樂園，對於州政府安排感到強烈不滿，因為全球其他樂園已經重開，唯獨加州標準過高。

迪士尼樂園總裁蒲洛德（Ken Potrock）發表聲明，「我們已經證明，可以負責任地重新開放，並在全球的主題公園內，嚴格執行具科學認可的安全措施。但加州政府繼續忽略這事實，強制執行不合理準則，令我們與其他企業及設備不能同步開放。我們與工會雙方均希望讓員工重返工作崗位，但在州政府指引下，在可預見的未來，迪士尼樂園將會繼續關閉，迫使成千上萬人失業，影響市內其他小型企業的生計，影響整個社區。」

荷李活環球影城總裁艾雲（Karen Irwin）亦炮轟加州政府不合理，漠視科學和失去理智，也沒有衡量經濟損失，使成千上萬員工不能重返崗位。她表示，樂園在一直把客人和員工健康與安全為首要考慮，已設計詳細健康與安全措施，使環球影城能夠在奧蘭多﹑大阪和新加坡重開，荷李活環球影城亦已準備充足，可以重新開放。

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