武漢肺炎｜加拿大疫情再次失控 歐盟擬禁止加國公民非必要入境

（北美通訊）加拿大第二波武漢肺炎疫情仍未受控，周二全國新增2,251宗病例，在安大略省，周三增加790宗個案，大多倫多地區佔超過300宗。消息指，歐盟計劃收緊向加拿大的入境政策，禁止加國居民非必要旅遊入境。

歐盟在7月份設立「白色名單」（White List），根據每個國家疫情嚴重程度，決定該國公民是否能獲准入境歐盟成員國，作非必要旅遊（Non-essental travel）。路透社及彭博報道，歐盟負責相關事項職員在周三進行常規會面，決定將加拿大、突尼斯、格魯吉亞移出名單；有匿名官員向傳媒透露，預計將於幾日後公佈名單最終版本。

加拿大和另外15個國家，為「白色名單」成立初期、首批獲准以非必要旅遊入境歐盟的國家。8月時，歐盟決定把阿爾及利亞、摩洛哥和敘利亞剔除出名單，因為這三個國家的確診數字顯著上升；疫情一直未能受控的美國，則長期被拒於名單外。

更新後，「白色名單」內國家將包括澳洲、中國、日本、盧旺達、新西蘭、南韓、新加坡、泰國和烏拉圭。

另外，歐盟各國亦自行調整入境限制措施。例如法國沒有向名單內的國家，施以入境限制；德國則要求部份名單內的國家公民，不得以非必要旅遊為由入境。意大利則要求入境人士進行自我隔離，以及必須乘坐私家車前往任何地點，減少傳播病毒機會。

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