美國大選｜《WSJ》斥同行冷處理電郵門 促拜登速交代細節

（北美通訊）就《紐約郵報》上周揭發民主黨總統候選人拜登之子亨特（Hunter Biden）涉嫌在烏克蘭和中國有複雜利益關係的「電郵門」醜聞，《華爾街日報》評論批評美國同行低調處理事件，強調當中涉及的指控非常嚴重，拜登有需要澄清有關他兒子和他個人的財務問題，尤其是涉及與中國華信能源（CEFC）的相關交易。

《華爾街日報》評論指出，大部份媒體未有理會《紐約郵報》這系列獨家報道，不等於這故事沒有新聞價值。就消息來源，《紐郵》透明度很高地交代了是來自競逐連任的特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）從特拉華州電腦維修商處取得的電腦硬件副本。

對於民主黨人聲稱這些電郵是來自俄羅斯的虛假資訊，國家情報總監拉特克里夫（John Ratcliffe）已反駁這說法，霍士新聞（Fox News）亦刊登相信是亨特簽署的電腦維修單據，證明「洩密」的電腦確是屬於他。此外，霍士新聞亦已經與其中一位收件人確認了電子郵件的真實性，而消息人士亦直指電郵中涉及利益分贓的「大人物」（big guy）就是拜登。

《華爾街日報》又駁斥部份親民主黨的媒體抱著的觀點，以為即使這些電郵是真確的，同時拜登兩父子無否認，他們也無法證明拜登違反了任何法律。但在政治上，犯罪不是選總統的最低標準。2017年時，拜登雖然是一名普通公民，但他當時已考慮競選總統，如果他和他的兒子與中國政府相關機構有利益輸送，難免會令人聯想到，若然他出任總統，將會如果處理美中關係。

評論提出：到底拜登是不是電郵提及的「大人物」？交易最後如何走向？美中關係都將會是拜登最嚴峻的外交政策挑戰。拜登應該出面澄清他和華信能源的關係。《華爾街日報》相信，即使他當選後文件也不會消失，如果共和黨繼續贏得參議院控制權，亦會繼續挖下去。

評論又指，特朗普又再一次錯誤地令公眾轉移視線，因為他揚言叫司法部為此調查。但事件的重點應該落在拜登兩父子，以及低調處理的新聞媒體身上。

《華爾街日報》指出，也許拜登沒有參與其中，只是亨特利用父親的名字，去招搖撞騙；但亦有可能拜登是得悉與華信能源的交易，但沒有阻止兒子利用自己名字和官職。不管真相如何，公眾亦有知情權，但可惜目前唯一只有CBS記者夠勇敢去追問電郵門始末。

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