夏灣拿綜合症｜逾40駐中國古巴官員現神秘病徵 專家估計是微波武器攻擊

美國國務卿蓬佩奧說，美國仍正調查超過40名派駐中國和古巴的美國政府僱員為何染上一種名為「夏灣拿綜合症」的神秘疾病。

蓬佩奧說，美國已動用相當資源希望拆解謎團，但仍未有完整分析，只有事情發生的理論。他說：「我們做了很多工作嘗試確定事情如何發生，並會繼續嘗試準確判斷當中的因果關係及盡力確保這些人的健康和安全。」

在2017年，數十名駐古巴的美國政府人員報告出現聽覺受損、耳鳴、暈眩、頭痛和疲累等症狀。在2018年，一批駐廣州的外交官也出現類似症狀，需要安排回國。特朗普政府事後指外交官遭某種神秘武器攻擊。

一些專家和醫生認為，他們遭到不明的新型導能武器（directed energy weapons, DEWs）攻擊，雖然許多這類明顯攻擊事件已被公開，例如在古巴和廣州發生的案例，但其他事件直到現在才被披露，包括在美國本土鎖定美國公民的攻擊事件。科學家、情報人員和媒體記者開始相信罪魁禍首可能是微波武器。

中情局(CIA)成立的調查小組認為，受害人腦部所受傷害是由微波武器造成，它能穿透牆壁和窗戶導向攻擊目標，甚至在數公里外也能奏效。鑑於其中一名受攻擊的中情局高官自2017年以來就一直從事對付俄羅斯的任務，以及有關微波生物效應的科學文獻大都是由蘇聯和俄羅斯發表，調查人員認為俄羅斯人很可能是幕後黑手。

路透社/中央社

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