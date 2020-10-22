疫苗危機｜接種流感疫苗增至13死 南韓醫學會籲政府叫停接種

南韓近日接種流感疫苗後身亡的個案陸續增加，截至今天增至13人，其中兩宗死因初步判斷可能是過敏性休克，雖然當局排除流感針與死亡有直接關係，但當地醫學會更高調召開記者會，呼籲當局暫停接種，徹查原因。香港感染及傳染病專科醫生曾祈殷提醒市民，打流感針前要留意是否曾對流感針有不良反應，若有雞蛋敏感者則未必適合接種，要從針劑包裝盒判斷針劑是否今年新貨，一直接種同一廠牌的流感針便最佳。

南韓衞生當局周三表示，針對其中六宗死亡病例的初步調查未發現疫苗與死亡直接有關，疫苗中沒有毒素，而當中五名死者本身有健康問題。13名死者多數屬於高齡族群，但其中一人為本身身體健康的17歲少年，當局的青少年及長者免費流感疫苗接種計劃上周恢復，他接種兩天後在家中死亡。死者接種的疫苗來自五間不同藥廠，分別是南韓疫苗公司（Korea Vaccine）、保寧製藥（Boryung Biopharma）、LG化學（LG Chem）、SK生物科學（SK bioscience）和GC Pharma。

曾祈殷醫生表示接種流感疫苗前首先要留意自己的接種史，是否曾在打流感針後出現不良反應，如氣促、皮疹、口部及臉部腫脹、心跳變快等，代表很大機會對流感疫苗成份有反應，因此呼籲市民如果接種某品牌流感疫苗，往後繼續使用同一牌子和藥廠出產的疫苗會較理想；第二，對雞蛋敏感的人未必適合接種流感疫苗，因為疫苗製作時會使用雞蛋的食物元素。

曾祈殷特別提醒市民要留意流感針的包裝盒，不要接種去年的舊針存貨。今年的流感疫苗包裝盒上應註明「2020年-2021年」，因香港流感高峰期為冬季，即每年年末至翌年年初，橫跨兩個年度，若包裝盒上只寫「2020年」，便很可能是南半球的針劑而不適用。

南韓有兩宗接種流感疫苗後死亡病例，死因初步判斷可能為過敏性休克，曾祈殷表示任何人未用過某種口服藥物或針劑，都不知道用後會否出現過敏性休克。他指這種過敏反應通常在用藥或進食後短短幾分鐘內出現，常見病徵包括口部、嘴唇或臉部腫脹，暈眩、四肢乏力、氣促、心跳急速、胸悶、視力模糊等，有時甚至會嘔吐，一旦出現上述情況應盡快求診，否則可能有性命危險。

曾祈殷說並非每個人都會出現過敏性休克，男女老幼出現這種反應的機會均等，難評估哪些人屬於高危族群，但哮喘病人需特別留意。他呼籲市民在接種流感疫苗後要留意身體有沒有不良反應，一般針口位置輕微紅腫和肌肉痛都屬正常現象，不適感只會短暫停留，但若果接種後出現發燒、皮疹紅疹子、氣促、咳嗽、胸悶和發出類似哮喘的聲音，便是敏感的表徵。

路透社/韓聯社/《南韓先驅報》/本報記者

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！