武漢肺炎｜日擬允商務客入境72小時免隔離 但禁搭公共交通工具 最快下月開始

日本政府多名消息人士周四透露，政府開始協調有條件批准商務客「超短期」入境逗留72小時，並豁免隔離要求，最快於11月開始實施。政府將視疫情決定批准哪些國家及地區的商務客入境，暫未知有關安排會否包括香港在內。

報道指中國、南韓和台灣都與日本商務往來較多，首相官邸消息人士表示，很多出差和商務洽談只需在境內逗留72小時，為重啟國際商務往來提供動力，帶動經濟復蘇，政府擬准許商務客「超短期」入境，條件包括接受聚合酶鏈式反應（PCR）檢測、禁止乘搭公共交通，以及按照入境人士提交的行程計劃，將活動範圍限於住宿及工作地點等。

商務客「超短期」入境條件，預料會跟日本現行與新加坡、南韓及越南達成的短期「商務通道」條件一樣。不同的是「商務通道」可讓日本商務客前往他國，而「超短期」措施則只接納他國人員入境日本。自10月起，日本已開始有條件允許全球各國逗留3個月以上的外國商務客入境。

共同社

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