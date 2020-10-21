武漢肺炎●全球疫情｜ 西班牙確診突破100萬 德國衞生部長確診

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過4,107萬，全球死亡人數逼近113萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過832萬宗，死亡人數突破22.1萬人。印度確診人數接近765萬，位居全球第二，死亡人數超過11.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數接近530萬，死亡人數超過15.5萬。俄羅斯確診人數超過143萬，阿根廷緊隨，確診人數超過101萬，而西班牙成為第六個確診人數突破100萬的國家，

德國衞生部長施潘（Jens Spahn）確診武漢肺炎。他較早時曾出席內閣會議，但政府發言人表示其他部長毋須隔離。發言人解釋，內閣一直嚴格遵守衞生及社交距離規則，確保縱使出席內閣會議的人確診，其他人也毋須隔離。

因應確診數字上升，美國波士頓公立學校周四起轉為遙距學習。市長沃爾什說，市政府一直表示會根據數據和公共衞生指引而恢復面對面教學，但最新數據顯示我們的方向錯誤。

英國周三新增確診26,688宗，創單日新高，另外再有191人在確診28天內死亡。

路透社

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