美國大選｜直擊｜佛州白人長者撐特朗普抗中共 指港人應享有民主自由

有說得搖擺州便得天下。尚有不足2個星期便正式投票的美國總統大選,多個搖擺州份均是重要戰場。《蘋果》走訪其中2大州,先到美國總統特朗普感染武漢肺炎出院後便馬不停蹄趕往造勢的佛羅里達州。有大半生均支持民主黨的基層白人女長者不滿奧巴馬種族及經濟政策,去屆轉投特朗普,即使今年他被指處理疫情不力,「侵粉」仍力挺他,認為他做得相當好,並支持美國以強硬手段對抗中共,直言欣賞港人爭取應有的民主和自由。

記者 鍾雅宜、何家達、林偉誠 美國直擊

佛羅里達州有多達29張選舉人票,數目之多是全國第三,僅次加州及德州。過去多次選舉中,贏得總統寶座均成功取得佛州,上屆選舉希拉莉與特朗普在佛州爭持激烈,最終特朗普以1.2個百分點之差勝出,不過今屆不少民調顯示拜登在佛州的支持度仍稍為領先。

佛州有不少退休社區,銀髮族是特朗普主要拉攏對象之一。《蘋果》抵達佛州其中一個大城市傑克遜維爾(Jacksonville),78歲退休白人長者Karen為當地共和黨組織擔任義工。她直言大半生均民主黨支持者,但自奧巴馬年代起已轉投共和黨,因認為其政策令種族問題加劇、社會更分裂,加上經濟政策亦令她感到不滿。

退休前曾當醫院實驗室技術人員及小型公司經理的Karen直言,自己屬基層市民,形容拜登是一個「抄襲者」、政客,認為特朗普才真正係為人民服務。即使今年武漢肺炎肆虐美國,不少人批評他抗疫不力,Karen仍認為特朗普「did an amazing job (做得很棒)」,因認為疫情初期,無人知道那是甚麼病毒,但特朗普堅持對中國封關,阻止中國人入境,而當時拜登則仍反對封關,她亦直言不相信肺炎數字,認為是不準確,甚至是講大話。

Karen認為,全美至今已有逾20萬人死於肺炎,但其實此數字與美國每年因不同疾病而死亡的人口差不多。屬高危群組的她,亦相信特朗普對肺炎的說法,不認為戴口罩有助防病毒,「我相信我無論如何都會因為某種疾病而死」,反指是傳媒誇大其詞,想辦法令特朗普下台,「這是78年來前所未見,從沒見過傳媒如此對待總統。」

作為美國本地白人的Karen亦甚為支持特朗普對華強硬手段,坦言不希望共產主義或社會主義在美國出現,亦對中國共產黨沒有好感,質疑該政權以不誠實的方式去獲取利益,亦認為中美貿易應該維持公平關係。

她又主動提到香港問題,「我們知道香港發生甚麼事,亦支持共和黨撐香港,我們亦不喜歡中國政府,欣賞香港人追求人權和民主的自由。」她直言,知道不少香港人因為發聲而被監禁,但在美國,連縱火人士都不會被拘捕。她直指言論自由實在太重要,「I wish well people in Hong Kong. We think about you.(希望香港一切安好,我們會想到你們)」

另一共和黨支持者、同樣已退休的猶太人Jerry Steckloff以往亦一直支持民主黨,卻不滿昔日民主黨執政時太厚待新移民,「根本不會令他們努力工作去養活自己,政府有太多補助,如醫療、社會福利」,認為對他們並不公平,故早已轉投共和黨,在今屆選舉亦全力支持特朗普,形容他是一個戰士。

